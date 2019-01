Põhjalik ülevaade: kus on surmaabi lubatud ja kuidas seda tehakse?

Eutanaasia on legaliseeritud neljas riigis ja abistatud enesetapp paljudes teisteski. Mõneski neist on lõplikule seadustamisele eelnenud nii poliitilised kriisid ja järgnenud enesetaputurismi laine.

Kas eutanaasia peaks olema lubatud või mitte? Millisel juhul peaks see lubatud olema? Kuidas peaks seda läbi viidama? Need küsimused tekkisid tänases (02.11.2016 - toim.) Postimehe artiklis, mis rääkis Eesti mehest, kes teab, et ta peab peagi minema, kuid eelistaks juba praegu oma viimastest piinadest pääsu. Juriidiliste ja eetiliste küsimustega maadlemine jäägu ekspertide pärusmaaks, aga siin on väike kokkuvõte teiste riikide kogemusest.

Kus on surmaabi lubatud?

Hetkel on maailmas viis, teatud mööndustega kuus, riiki, kus aktiivne eutanaasia (vaata mõistete selgitust allpool) on otseselt lubatud. Need on Uruguai, kõik kolm Beneluxi riiki Belgia, Holland ja Luksemburg ning üllataval kombel ka Kolumbia. Teatud spetsiifilistel tingimustel on see lubatud ka Jaapanis. Lisaks lubatakse abistatud enesetappu Šveitsis, mitmes USA osariigis ja Kanadas. Mitmetes riikides, nagu näiteks Soomes ja Saksamaal, ei ole abistatud enesetapp otseselt keelatud ja abistajate tegudele vaadatakse läbi sõrmede.

Maailmas ei ole aktiivset eutanaasiat otseselt lubavaid riike kuigi palju, kuid nende vähestegi seas paistab Belgia silma selgelt kõige liberaalsemate seadustega – seal laieneb surmaabi õigus nii lastele kui ka vaimse tervise probleemide käes kannatavatele inimestele. Eutanaasiat valib Belgias iga aastaga aina enam inimesi. Möödunud aastal sai surmaabi 2023 inimest ehk üle viie protsendi kõigist surmadest. Võrreldes aastaga 2010 on see kaks korda rohkem. Üks põhjustest on, et Euroopa tervisekindlustusega inimestele on see tasuta, mistõttu tuleb Belgiasse igal aastal aina enam inimesi kõikjalt üle Euroopa oma elu lõpetama.

Naaberriigist ei jää lubatud surmaabi poolest kuigi palju alla ka Holland, kus aktiivne eutanaasia on lubatud juba 12. eluaastast. Seejuures on 2,8 protsenti kõigist surmadest ja 0,1 protsenti abistatud enesetapu tagajärjed. Juba enne selle legaliseerimist oli eutanaasia Hollandis tegelikult laialt levinud. Seadustamiseni jõutigi läbi seda praktiseerinud arstide kaitse ja kohtute.

Huvitaval kombel ei ole Jaapanis eutanaasia kohta ühtegi seadust ega ka ülemkohtu otsust, mistõttu ei saa väita, nagu see oleks seal päris seaduslik. Küll aga on see valdkond reguleeritud kahe kohaliku taseme kohtuasjaga, millest tulenevalt on seatud tingimused nii aktiivse kui passiivse eutanaasia läbi viimiseks. Samal ajal on abistatud enesetapud keelatud.

Kuidas surmaabi läbi viiakse?