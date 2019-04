Täna ajaloos 20.04: ajaloo suurim naftakatastroof laastas Kariibi merd

2013. aastal teatasid mitmed keskkonnaühendused, et reostuse tagajärjel suri jätkuvalt rekordarvul nii delfiine kui ka teisi mereloomi.

2014. aastal otsustas USA kohus, et British Petroleum oli süüdi hoolimatuses ja ohutusnõuete eiramises, aasta hiljem maksis firma kahjutasudena 18,7 miljonit dollarit, mis on suurim summa, mida ükski korporatsioon on pidanud kahjutasuna välja maksma.