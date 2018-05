Täna ajaloos 14.05: suri üks 20. sajandi suurimatest popiidolitest

Frank Sinatra, kellele fännid andsid hüüdnimeks Ol’ Blue Eyes, oli üheks mõjukamaks muusikuks USA ajaloos. Tema laulud «New York, New York», «All of Me», «My Way» jt said kuulsaks kogu maailmas. Lisaks laulmisele mängis Sinatra kaasa ka mitmekümnes filmis.