Täna ajaloos 15.05: üks tähtsamaid päevi Tallinna ajaloos

Varaseim kirjalikult tõendatud linnaõiguslik daatum Tallinna ajaloos on 15. mai 1248, mil Taani kuningas Erik Plovpenning (Adraraha) andis siinsetele kodanikele «kõik õigused, mis on Lübecki kodanikel». Kuninga üriku algupärand pole säilinud, selle tekst on meieni jõudnud 1347. aastal tehtud ärakirja vahendusel. Vanimad Lübecki õiguse koodeksid Tallinnas on 1257. (ladinakeelne) ja 1282. (alamsaksakeelne) aastast. Arvatavasti kehtis Tallinnas varem Riia õigus.