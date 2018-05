Täna ajaloos 23.05: Itaalia murdis lubadust ja kuulutas Austria-Ungarile sõja

Itaalia ühines aastal 1882 koos Saksamaa ja Austria-Ungariga Kolmikliitu ja see jäi ametlikult jõusse kuni aastani 1915. Maailmasõja alguses väitis Itaalia, et Kolmikliit on loodud vaid kaitse-eesmärkidel ja nad on sõjas neutraalsed.