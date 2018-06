Täna ajaloos 03.06: eetrisse läks esimene «Ameerika Hääle» saade

Eestikeelseid saateid tehti aastani 2004 ning need mängisid suurt rolli Nõukogude tsensuuri infosulus. Eestikeelseid saateid tehti New Yorkis, Münchenis ja Washingtonis paiknevates toimetustes. Eesti osakonda on juhtinud Kaarel Robert Pusta juunior, Jaan Kitzberg, Karl Laantee, Voldemar Veedam, Ilmar Mikiver, Markus Larsson jt.