Täna ajaloos 28.06: Esimene maailmasõda algab ja lõppeb ühel kuupäeval

Versailles’s kehtestatud reparatsioone ja piiranguid pidasid mitmed sakslased, nende seas ka Adolf Hitler riigile alandavaks ning paljud ajaloolased on seisukohal, et Versailles’ reeglid on üks põhjustest, miks Saksamaa 1930. aastatel Hitleri pakutud totalitaarse rahvusluse suuna valis.