Täna ajaloos 02.07: USA õhuvägede õnnetusest saab alguse kuulus UFO-vandenõu

Kui sõjavägi oli piirkonna sisse piiranud läksid lahti kuulujutud, et alla oli kukkunud UFO. Tegemist oli salastatud operatsiooniga ja saladuse tagamiseks andis Roswelli baasi teavitusohvitser Walter Haut välja pressiteate, kus väitis, et baasi isikkoosseisu valduses on Roswelli-lähedase rantšo territooriumil alla kukkunud «lendava taldriku» (flying disc) jäänused. USA õhuvägi lükkas pressiteate väite samal päeval ümber.