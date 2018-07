Täna ajaloos 19.07: kindral Laidoner küüditati Venemaale

7. märtsil 1953 saadeti Laidonerid jälle Moskvasse Butõrka vanglasse, kus teatati, et neile on erinõupidamise otsusega mõistetud Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 58-4 alusel 25-aastane vanglakaristus.

Kriminaalasi nr 5421, mis oli alustatud 26. juulil 1941, lõpetati 22. märtsil 1953, enne erinõupidamise otsust hoiti teda 11 aastat vahi all. Talle esitatud süüdistuste kohta (Nõukogude võimu vastane relvastatud võitlus Vabadussõja ajal) vastas rahvusvahelise õiguse põhimõtetest lähtuv Laidoner järgnevalt: «Vastavalt 1920. aastal sõlmitud Tartu rahu lepingule kohustusid mõlemad pooled mitte rakendama sanktsioone sõjategevusest osavõtu eest. Eesti tunnistati iseseisvaks suveräänseks riigiks ja võin kanda vastutust vaid Eesti rahva, tema seaduste ees»

19. juuli sündmused Eestis:

1952 – New Yorgis toimus Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esinduskogu esimene kokkutulek.

Ja maailmas:

1695 – Inglismaal ilmus nädalakirjas «A collection for improvement of husbandry and trade» esimene teadaolev tutvumiskuulutus.