Täna ajaloos 26.07: sõlmiti Vene vägede Eestist välja viimise leping

1994. aasta mais teatas Venemaa kaitseminister, et vägede väljaviimist ei lõpetata ning juhul, kui Eesti ei täida Venemaa nõudmisi, tuuakse vägesid veel juurde.

Sama aasta juulis kirjutati lepetele siiski aga alla. Juulilepetega said Vene sõjaväepensionärid sotsiaalsed tagatised. Lepiti ka kokku, et Vene vägede Eestist väljaviimise tähtaeg on 31. august 1994.