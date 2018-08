Täna ajaloos 05.08: Eestis hakkas kehtima Moskva aeg

Suure osa Teise maailmasõja ajast kehtis Eestis Kesk-Euroopa aeg (GMT + 1 tund). Lisaks kasutasid sakslased veel ka suveaega, mis tähendas, et suve ajal oli Eesti ajavööndiks GMT + 2.

Moskva aeg hakkas Eestis kehtima esmakordselt seoses esimese Nõukogude okupatsiooniga 1940. aastal, kuid kaotati juba järgmisel aastal. Pärast seda kehtis see vahemikus 1944-1989.

5. augusti sündmused Eestis:

1937 – Viimsi vallas hukkus ipriidiplahvatuses kolm last.

1994 – Lääne-Euroopa Liidu Assamblee president Sir Dudley Smith ütles pressikonverentsil, et Eestil on samasugused õigused nagu Euroopa suurriikidel ning Eestil lasub ka samasugune vastutus Euroopa turvalisuse pärast.

Ja maailmas:

1858 – New Yorgi sadamas pandi paika Vabaduse samba nurgakivi.

1943 – Teine maailmasõda: liitlasväed said pärast Catania hõivamist Sitsiilia väina oma võimu alla.

1963 – USA, Suurbritannia ja NSV Liit sõlmisid lepingud, mis keelustas tuumakatsetused atmosfääris, kosmoses ja vee all.

1973 – kaks meest terroriorganisatsioonist Must September ründas Ateena lennuväljal reisilennukit granaatide ja automaatidega, tappes 3 ja haavates 55 inimest.

1990 – USA väed sekkusid Libeeria kodusõtta, et päästa Monroviast umbes 70 ameeriklast.

1991 – Iraak tunnistas ÜRO inspektoritele, et ta oli neli aastat teostanud keemiarelva uuringuid, kuid kinnitas, et need lõpetati 1990. aastal, kohe pärast Kuveidi invasiooni.