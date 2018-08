Täna ajaloos 08.08: Richard Nixonist sai ainus ameti maha pannud USA president

Tõelise hoobi Nixonile andis aga 1973. aastal puhkenud Watergate'i skandaal: avastati, et Nixon on kasutanud poliitikas väga palju ebaausaid võtteid – kuulanud salaja pealt poliitiliste oponentide kontoreid, maksnud altkäemaksu, üritanud oma tegevust varjata jne. Watergate'i skandaal tõi kaasa Nixoni tagasiastumise 1974. aastal. See tegi temast ka esimese ja ainsa presidendi USA ajaloos, kes on ise ameti maha pannud.