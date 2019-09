Täna ajaloos 20.09: Tallinnas avati esimene eesti skulptori loodud monument

Russalka mälestussammas on Venemaa keisririigi soomuslaeva Russalka hukkumisele pühendatud mälestusmärk Kadriorus Tallinnas. Selle autoriteks on skulptor Amandus Adamson ja arhitekt Nikolai Thamm noorem. See on esimene eesti skulptori loodud monument Tallinnas ja üldse Eestis.