Täna ajaloos 26.11: algasid Egiptuse kuulsaima hauakambri uuringud

Tutanhamon valitses umbes aastatel 1336–1327 eKr ning suri umbes 17-aastaselt, arvatavasti oma 9. valitsusaastal. Tema elu viimaste päevade kohta pole andmeid ja selle üle on minevikus palju arutletud. Tema muumiat on viimasel ajal põhjalikult uuritud. Varem oletati, et ta võidi mõrvata, kuid tänapäeval on üldine seisukoht, et ta suri haigusse, tõenäoliselt malaariasse. Oma elu jooksul oli ta mitu korda malaariat põdenud. Haigustel on komme sajandite jooksul vähem surmavaks muutuda ja seetõttu oli tuhandete aastate eest malaaria arvatavasti märksa ohtlikum kui tänapäeval.