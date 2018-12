Täna ajaloos 5.12: Kolumbus avastas olulise saare Kariibi meres

Kaupmees ja maadeavastaja Christoph Kolumbus ületas 1492. aastal Atlandi ookeani ja jõudis Ameerikasse, ise arvas ta muidugi, et on seilanud Aasiasse. Hoolimata sellest, et viikingid jõudis Ameerikasse juba 500 aastat varem, algas püsiv kontakt Uue Maailmaga just tänu Kolumbusele.