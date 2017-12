Keele mõju – soome keele valdajad tajuvad hästi noodivältust

Caitlin Dawson kaitses Helsingi Ülikoolis doktoritöö, kus uuris, kuidas eri emakeelte kõnelejad suudavad eristada muusika elemente nagu heli valjus, sagedus ja vältus. Peale selle, et katseisikud andsid eristamistest ise teada, mõõtis Dawson koos kolleegidega samal ajal ka nende ajuaktiivsust.

Tuligi välja, et soomlastest katseisikud eristasid helide vältusi paremini kui saksa emakeelega isikud. Dawsoni sõnul võib põhjus olla selles, et soome keeles on nii pikki kui ka lühikesi häälikuid, millel on sõna tähenduse mõistmiseks väga tähtis vahet teha.

