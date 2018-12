Täna ajaloos 16.12: karistati Pühajärve sõjas osalenuid

Ülestõus oli ajendatud mitme järjestikuse aasta viljaikaldustest, raskest teoorjusest ja kuuldustest, et Lõuna-Venemaal jagatavat tasuta viljakat maad. Ümberasumismõtete mahasurumiseks lasi sillakohtunik kohale tuua sõjaväeroodu, kes vahistaks lahkuda soovivaid mehi, kuid talupojad hakkasid sõduritele vastu.

Tartu sillakohtuniku Brasche korraldusel saadeti rood sõdureid Kuigatsist Pühajärvele vahistama mehi, kes olid käinud Riias ning olid avaldanud soovi Venemaale minna. 19. septembril alustasid sõdurid talude läbiotsimisi, kuid otsitavad olid põgenenud metsadesse. 70 soldatit suundusid metsa põgenikku püüdma, kus nad aga 50-mehelise nuiadega varustatud salga avastasid ja keda sillakohtunik mõisa läbirääkimistele käsutab, millega mehed tingimisi nõus on. Hiljemini jooksnud nad siiski metsa tagasi, kuid Brasche vangistanud ühe neist, keda 10 soldati saatel mõisa tahtnud saata. Talupojad tunginud metsast välja, et vangi vabastada. Et verevalamist vältida, vabastanud Brasche mehe.