Jäämees Ötzist valmib tõetruu mängufilm

1991. aastal Itaalia ja Austria piiri lähedalt Alpidest leitud jäämees Ötzi on tõenäoselt austrolopiteekus Lucy kõrval üks kuulsamaid inimese jäänuseid. Aegade jooksul on jahedates Alpides suurepäraselt säilinud Ötzi aga nii põhjalikult läbi uuritud, et praeguseks on teada tema toidubaas, küünemusta koostis, riiete ja tööriistade päritolu ja rekostrueeritud on isegi tema hääletoon.

Nüüd on saksa filmitootjad jõudnud ka järgmise sammuni ning valminud on Ötzi elust rääkiv linateos «Ötzi Mann aus dem Eis». Tõsi, tegemist on küll mängufilmiga, ent selle loomisel tugines režissöör Felix Randau suuresti Bolzanos asuva Lõuna-Tirooli Arheoloogiamuuseumi teadlaste nõuannetele. Lisaks muule on film täielikult väljamõeldud keeles ja ilma subtiitriteta.

Intervjuus teadusajakirjale Science tõdes Randau, et kuigi filmi süžee on mõistagi välja mõeldud, on kõigi sündmuste puhul üritatud püsida Ötzi teadaolevale eluloole nii truud kui võimalik. Näiteks on kostüümid õmmeldud täpselt nii nagu ka jäämehe enda oma, samasugused on ka tema kantud vask-kirves ja keha katvad tätoveeringud.

Jäämehe emakeel on aga filmitegijaid nõustanud ajaloolise lingvisti loodud rekonstruktsioon sellest, kuidas tollaste inimeste keelekasutus kõlada võis.

Usutlust Ötzist rääkiva filmi režissööriga saab lähemalt lugeda teadusajakirjas Science.