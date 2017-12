Tarmo Soomere järelehüüe: lahkunud Arno Köörna oli julge visionäär, kelle mõtted kõnetavad tänaseni

Täna saatsime viimasele teekonnale Arno Köörna (02.02.1926–21.12.2017), kes oli Eesti Teaduste Akadeemia president 1990–1994.

Enam kui 60 aastat tagasi ehk ajal, kui Tartu Ülikooli ajaloolasena lõpetanud tulevane akadeemik valis oma elutööks majandusteaduse, oli selle valdkonna asetus maailmateaduses üpris vastuoluline. Alles veidi aega enne seda, kui Arno Köörna kaitses teaduste doktori väitekirja (1970), tõi selle teaduse olulisuse jõuliselt ühiskonna silme ette hoopis Rootsi Riigipank, kes alates 1969.a annab välja Rootsi Riigipanga preemiat Alfred Nobeli mälestuseks majandusteaduste alal.

Majandusteadlase edu valem tundub olevat kombinatsioon korralikust üldharidusest ja heast matemaatilisest kultuurist. Eesti on olnud juba aastasadu ning tänaseni välja tugev klassikalistes loodusteadustes. Saatuse irooniana on hoopis majandusteadus valdkond, kus oleme seisnud kõige lähemal Nobeli preemia saamisele. Eelmisel (2016) aastal sai selle Bengt Holmström, Helsingis sündinud soomerootslane, hariduselt matemaatik, kelle soontes on jämedalt veerandi jagu eesti verd.

Akadeemik Arno Köörna on õpikunäide sellest, et akadeemiline võimekus, töökus, kindel selgroog ja head maneerid viivad tippu sõltumata sellest, millises valdkonnas need rakendatakse või kui politiseeritud see valdkond juhtub olema. Ligikaudu kümme aastat õpetas ta majandusteadust Tartu Ülikoolis. Tema noorem kolleeg, praeguseks samuti meie seast lahkunud akadeemik Uno Mereste on meenutanud, et suure üllatusena kuulis ta toonases ühiskonnateaduste õppehoones, niimetatud Marxi majas otse ülikooli peahoone kõrval, Ülikooli 16 koridoris läbi ukse, et keegi räägib majandusest igati ratsionaalselt. Tollal oli ju kohustuslik järgida sotsialismi poliitökonoomia õpetust, kus arukust demonstreerida oli keeruline, et mitte öelda ohtlik. Üsna varsti said kaks tulevast akadeemikut omavahel tuttavaks.

Matemaatikal oli endise Nõukogude Liidu majandusteaduses kahetine roll. See oli nii universaalne tööriist protsesside mõistmiseks ja muutuste prognoosimiseks kui ka vahend mõistlikkuse peitmiseks ideoloogilise saastumise eest. Arno Köörna seisis kui hiiglaste õlgadel, arendades kontakte Leonid Kantorovitšiga, kes lõi lineaarse planeerimise ja esimese NSVLst pärit teadlasena sai 1975 Nobeli majanduspreemia. Võimalik, et just majanduse normaalsest käigust piisaval distantsil paiknemine pakkus unikaalset võimalust näha teatavalt distantsilt suurt pilti ja mõista, kui oluline on matemaatiliste meetodite laialdane kasutamine majanduse analüüsimisel. Praegu tundub see elementaarne, aga sellega on nii, nagu paljude avastustega. Sageli on iga samm teel uue tunnetuse poole elementaarne, kuid lõpptulemus sügavalt mittetriviaalne. Vaid väga terav mõistus suudab taolise teekonna väärtust juba selle alguses hoomata.

Pea kõik vanema põlvkonna akadeemikud on tahes-tahtmata pidanud läbi käima nii tulest, veest kui ka vasktorudest. See on neid õpetanud mitte ainult keerulistel aegadel ise vastu pidama, vaid ka pakkuma tuge ja kaitset nooremale põlvkonnale. Poliitiliselt ülitundlikus süsteemis ei olnud tegemist lihtsa nullsummamänguga, kus ühed võidavad täpselt nii palju kui teised kaotavad. Tegemist oli süsteemiga, kus panused olid suured, viiki mängida ei saanud ning kaotasid kõik, kuid vaid targimad suutsid kaotuste üldsummat minimeerida.