Video ja galerii: SpaceXi raketikatsetuse veider vaatepilt tekitas UFO-paanikat

Raketi õhkutõus toimus California Vandenbergi õhubaasist, lastiks kümme Iridiumi kommunikatsioonisatelliiti Next. Orbiidile tõustes jättis rakett aga endast taevasse maha hõõguva ovaalse jälje, mis tekitaski paljudes USA lääneranniku elanikes arusaamatusi. Mõistagi lisas õli tulle ka raketi loonud firma juht Elon Musk, kes ei suutnud jätta oma Twitteri kontol tegemata naljapostitust, kus nimetas hõõguvat kuju «Põhja-Korea tulnukalikuks tuuma-UFOks».

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017

Veider valgus paistis ära ka näiteks umbes 1000 kilomeetri kaugusel Arizona osariigis, Twitteri kaudu andisid raketi nägemisest teada ka Mehhiko Tijuana linna elanikud.

Piltidel ja videotel nähtav raketist maha jääv valguskera on sellest eraldunud ja atmosfääris põlev teine aste.

«Seltskonnas, kellega selle sündmuse tunnistajaks sattusime, oli õnneks üks inimene, kes teadis, et tegu on SpaceXi raketiga. Vastasel juhul ei oleks keegi osanud arvata, mis see oli,» ütles space.com’ile üks sündmuse pealtnägijatest.