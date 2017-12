Täna ajaloos 29.12: tapeti vene keisrikojas populaarne müstik Grigori Rasputin

Tsaaripere lähikonda sattus Rasputin peamiselt tänu kahele asjaolule. Esiteks põdes troonipärija Aleksei Nikolajevitš hemofiiliat ning arstid ei andnud poisile paranemislootust. Nii jäi ka selles osas loota vaid «pühamehele». Rasputin suutiski ebatraditsioonilise meditsiinivahenditega troonipärija Aleksei seisundit parandada. See kordus alati, kui poiss tundis end halvasti. Nii pälvis Siberi munk nii tsaari kui tsarinna usalduse. Lisaks oli keisrinna Aleksandra Fjodorovna huvitatud müstitsismist ja okultismist ning vajas enda ebakindluse peletamiseks omale «pühameest». Aleksandra Fjodorovna uskus, et Rasputin on Jumalast äravalitud saadik, kelle ettekuulutusi peab igal juhul järgima. Nikolai II oli paljuski oma naise mõju all ning uskus Rasputinit ka ise, siiski ei täitnud ta alati munga juhtnööre. Rasputin püüdis mõjutada läbi keisrinna riigivalitsemist ning tema poolt vastu võetavaid poliitilisi otsuseid ja protsesse.

1916. aastal otsustasid monarhistid Feliks Jussupovi ja Dmitri Pavlovitš Romanovi juhtimisel Rasputini tappa, et «päästa tsaar ja Venemaa». Nad kutsusid Rasputini Jussupovi lossi Peterburis Moika tänav maja nr. 94 ja ööl 29. vastu 30. detsembrit 1916. aastal ning tapsid ta seal.

29. detsembri sündmused Eestis:

1855 – sündis näitekirjanik August Kitzberg

1867 – Tallinna Jaani kiriku, esimese Tallinna eesti kirikuks ehitatud kiriku sisseõnnistamine.

1867 – Tallinnas asutati näljahädaliste abistamiseks Hädaabi Keskkomitee.

1905 – Tallinnas hakkas ilmuma Päevaleht.

1915 – Tallinnas alustas tööd Ühistegevuse Edendamise Selts.

1947 – sündis kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin

1972 – Eesti NSV–d autasustati Rahvaste Sõpruse ordeniga.

Ja maailmas:

1721 – Prantsusmaa kuningriik hõivas Mauritiuse.

1808 – sündis USA president Andrew Johnson

1857 – algas Suurbritannia ja Iirimaa Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa okupatsioon Kantonis (hiina keeles Guangzhou), Hiinas.

1891 – Thomas Alva Edison patenteeris raadio.

1911 – Sun Yat-sen (Sun Yixian) sai Hiina Vabariigi esimeseks presidendiks.

1911 – Mongoolia saavutas sõltumatuse Hiina viimasest Qingide valitsejadünastiast

1916 – vandeseltslased tapsid vene keisrikojas populaarse jutlustaja Grigori Rasputini.

1937 – uue põhiseaduse jõustumisega sai Iiri Vabast Riigist Iiri Vabariik.

1989 – Sametrevolutsioon: Tšehhoslovakkia presidendiks sai Václav Havel.

1997 – Hongkongis tapeti linnugripi tõkestamiseks 1,25 miljonit kana.