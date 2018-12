Täna ajaloos 30.12: ETVs näidati esimest värvitelevisiooni saadet

Televisiooni sünnipäevaks Eestis on 19. juuli 1955, mil läks eetrisse esimene ametlik proovisaade. Selleks, et eesti inimesed näeksid ETVst esimest värvitelevisiooni saadet, kulus aga umbes kakskümmend aastat. See juhtus alles 1972. aasta detsembris.