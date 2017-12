Täna ajaloos 1.01: kasutusele tuli Eesti kroon

Alates 11. juulist 1924 kasutati Eestis väärtusühikuna Rootsi krooni väärtusega võrdset, kulla alusel seisvat niinimetatud kuldkrooni. Tegelikult kuldrahasid ei valmistatud ja Eesti krooni kasutati abstraktse väärtusühikuna peamiselt väliskaubanduses

Eesti marga ja penni kasutamine lõpetati 1927. aasta mais vastu võetud Rahaseadusega, mis hakkas kehtima 1. jaanuaril 1928.

Lõplikule nimetuse leidmisele eelnes pikk arutelu. Valitsuse eelnõus oli raha uue nimetusena pakutud taaler, mis võrdus 100 krossiga. Leiti, et see ei sobi, kuna taalrit kasutatakse vaid Aafrikas ja mitte «haritud riikides». Jaan Tõnisson pakkus nimeks omaloodud nime «kuldar», mis pidi koosnema sajast pennist ja võrduma kuldfrangiga, nagu Läti latt. Tugev toetus oli ka nimedel esta ja est, mis olid inspireeritud Läti latist ja Leedu litist. Lõpuks jäi siiski sõelale kroon, mis võetud Rootsi järgi ning sent Lääne-Euroopast. Kroon oli peale Eesti kasutusel veel Taanis, Norras, Tšehhoslovakkias ja Rootsis.

1. jaanuari sündmused Eestis:

1871 – Tallinna Kaarli kirik õnnistati sisse.

1897 – Saadjärve juures asutati esimene maaspordiselts.

1906 – selle päeva hommikul toimus Läänemaal Velisel karistussalga ja talupoegade vahel kokkupõrge, milles hukkus 5 ja raskesti sai haavata 10 talupoega. Sellest päevast algas Eestis karistussalkade tegevus.

1919 – Vabadussõda. Punaarmee pealetung Viru rindel, anastati Aegviidu. Samal ajal toimus pealetung ka lõunarindel ning vallutati Tõrva.

1924 – Rakvere mõis ja Rakvere Vallimägi ühendati Rakverega.

1927 – Eesti poksija Ervin Klausner kaotas Brasiilias oma esimese matši, kui Portugalist pärit Jose Santa lõi ta teises raundis nokauti.

1928 – rahareformiga tuli kasutusele Eesti kroon.

1929 – hakkas kehtima meetermõõdustik.

1933 – majanduskriis on haripunkti jõudmas: registreeritud töötuid on 26 000. Töötute abistamiseks hakati kõikidelt tööstus- ja kaubandusettevõtetelt nõudma nn kriisimaksu.

1933 – Iisaku kogudus heideti Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikust välja.

1937 – jõustus «Perekonnanimede korralduse seadus».

1935 – soomlased avaldasid kõigi aegade amatöörmaadlejate maailma edetabeli, milles eestlastel oli kaks esikohta: parim kärbeskaallane Eduard Pütsep ja raskekaallane Kristjan Palusalu. Peale selle hinnati elukutselistest parimaks Georg Lurich Aleksander Abergi ees.

1938 – jõustus uus põhiseadus.

1938 – jõustus uus Ülikoolide seadus, asutati Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Tallinna Tehnikainstituut nimetati Tallinna Tehnikaülikooliks.

1938 – lõppes maa jagamine riigi maatagavarast Maaseaduse alusel.

1942 – Soomest saabus Tallinna 400 eesti sõjavangi, nende hulgas Kristjan Palusalu.

1944 – sündis kirjanik ja lavastaja Mati Unt

1945 – Eestis elas 854 000 elanikku, millest eestlasi 831 000 ehk 97,3%.

1952 – tegevust alustas ENSV Riiklik Nukuteater.

1959 – töönduskooperatsioon korraldati ümber; selle käigus läksid vastavad ettevõtted riigi kätte.

1961 – toimus rahareform, mille käigus 1947. aasta rahatähed vahetati välja kursiga 10 : 1.

1971 – tegevust alustas Jõu Kesknõukogu Kõrgema Spordimeisterlikkuse Kool.

1979 – Eesti Televisioonis esilinastus telemängufilm «Siin me oleme».

1995 – kinnitati 18. juulil 1994 sõlmitud Baltimaade ja Euroopa Liidu vaheline vabakaubandusleping.

1998 – murdmaasuusataja Kristina Šmigun murdis Otepääl rangluu, kui ta mootorsaaniga sõites vastu puud kukkus. Murd tegi küsitavaks tema osalemise Nagano taliolümpiamängudel.

2011 – Eestis hakkas kehtima euro.

2014 – Elron võttis üle kõik Edelaraudtee rongiliinid Stadler FLIRT diiselrongidega.

Ja maailmas: