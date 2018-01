Täna ajaloos 2.01: Päikesesüsteemi keskpaigast leiti väidetav uus planeet

Avastatud Vulkaan pidavat asuma Merkuuri ja Päikese vahel ja olema seega Päikesesüsteemi sisemine päev. Kuigi planeedi avastamisest teatanud teadlased olid sellest olemasolus veendunud, on see siiski jäänud vaid hüpoteetiliseks.

Tema väidetavat olemasolu põhjendas matemaatik Urbain Le Verrier väitega, et lisaplaneet aitaks seletada Merkuuri orbiiti. Väidetavalt vaatles seda esmakordselt Edmond Modeste Lescarbault 26. märtsil 1859. Hiljem tõestas aga Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria, et Merkuuri orbiidi seletamiseks ei ole täiendava planeedi olemasolu vajalik. Osa astronoome (teiste hulgas Henry C. Courten) jätkasid siiski Vulkaani otsingut.

2. jaanuari sündmused Eestis:

1811 – valmis Tartu tähetorn.

1890 – sündis kirjanik Henrik Visnapuu

1927 – Tartus toimus 3. jaanuarini kestnud I rahvusliku kasvatuse kongress.

1935 – Tallinnas algas 3. jaanuarini kestnud II rahvusliku kasvatuse kongress.

1940 – Johann Hansing valiti Narva linnapeaks.

1940 – Siseminister August Jürima kinnitas Mõisaküla linnavanemaks Johann-Eduard Sõmeri.

1992 – 1991. aasta edukaimaks ettevõtteks tunnistati Tartu Kommertspank.

1997 – Tallinna linnakohus mõistis surma 22-aastase Romeo Kalda, kes oli tapnud politseiniku.

2014 – suri sõjaväelane Harald Nugiseks

Ja maailmas:

1492 – mauride viimane kants Granada alistus kristlastele.

1757 – Suurbritannia vallutas Kolkata.

1793 – Venemaa ja Preisimaa sõlmisid lepingu Poola jagamiseks.

1839 – fotograafia leiutaja prantslane Louis Daguerre tegi esimese foto Kuust.

1843 – Dresdenis etendati Richard Wagneri ooper «Lendav hollandlane».

1860 – Pariisis teatati väidetava planeet Vulkaani avastamisest.

1871 – Hispaania kuningaks sai Savoia dünastiast Amadeo I (1845–1890)

1905 – Vene laevastik alistus Port Arturis jaapanlastele.

1939 – ajakiri Time valis Hitleri 1938. aasta inimeseks.

1946 – Albaania kuningas Zog loobus ametlikult troonist.