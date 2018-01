Video: Inglismaa taevas nähti suurt meteoori

Tõenäoselt oli tegemist Maa atmosfääris heleda leegiga hävineva kosmosekivi ehk meteooriga.

Northumberlandis meteoriidisadu pealt näinud Tom Gold ütles ChronicleLive'ile, et ei olnud enne midagi seesugust näinud. Ühel hetkel murdus taevakivi kaheks ja hääbus.

Gatesheadi elanik Andrew Watt kirjutas aga oma Twitteris, et ei osanud algselt arvatagi, millega tegu olla võis. Selgust tõi alles kuulsa astrofüüsiku Brian Coxi säuts:

Quite a few people saying they saw a meteor over the North of England this evening - anyone else? Sounds like a bright one.