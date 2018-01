Täna ajaloos 3.01: ebaõnnestus Da Vinci ajalooline lennumasina katsetus

Ennekõike maalikunstnikuna tuntud Leonardo da Vinci oli teatavasti üks kuulsamaid nn Renaissance’i mehi, kes suutis oma jälje jätta mitmesse erinevasse eluvaldkonda. Üks tema suurematest kinnisideedest oli nimelt lendamine – läbi kogu elu joonistas ta üles mitmeid erinevaid võimaliku lennumasina eskiise, millest ei õnnestunud aga ühtegi ellu rakendada.

Mõned ajaloolased on koguni oletanud, et tõsimeelse patsifistina kujundas Da Vinci oma katsed meelega niimoodi, et need ei õnnestuks, kuna oli tugevalt vastu leiutiste sõjalisele kasutamisele.

Oma kuulsa 1496. aasta eksperimendi jaoks pani Leonardo kokku nelja mehe lihasjõul töötava rootoriga lennumasina. Katse ebaõnnestus, kuna ilma lisatoeta hakkas masina enda keha rootorile vastassuunas pöörlema.

3. jaanuari sündmused Eestis:

1802 – Tartu ülikooli esimeseks rektoriks valiti Georg Friedrich Parrot.

1813 – Tallinnas Karja tänava kasarmutes tõstsid viletsa toidu ja halva kohtlemise tõttu mässu maamiilitsasse võetud eesti nekrutid.

1909 – Tartus alustas tegevust Eesti Majanduse Ühisus.

1920 – lõppes Vabadussõja sõjategevus. Jõustus 31. detsembril 1919 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa poolt allakirjutatud vaherahuleping.

1924 – sündis helilooja Ülo Vinter

1938 – Tartu Ülikoolis vahetus juhtkond, rektoriks sai professor Hugo Kaho.

1940 – asutati Eesti - Nõukogude Liidu sõprusühing.

1958 – ilmuma hakkas Spordileht.

1974 – Tallinna Keskrajoon jagati Lenini rajooniks ja Oktoobri rajooniks.

1994 – Tallinna vanalinnas Munkadetaguses tornis puhkes tulekahju. Arvati, et tegu võis olla süütamisega.

1994 – Wolfgang von Statten, Saksamaa Bundestagi Saksa-Balti parlamendigrupi esimees, kutsus üles võtma Baltimaid NATO liikmeskonda.

1994 – Eesti Teaduste Akadeemia Füüsikainstituudi direktoriks valiti senine teadusdirektor füüsika-matemaatikakandidaat Kristjan Haller.

1994 – esimene tsiviillaadungiga laev väljus Paldiski sadamast.

1997 – Teede- ja sideministeerium ning Eesti Raudtee otsustasid sulgeda Haapsalu–Riisipere raudteelõigu.

1999 – Eesti Päevaleht ja Postimees lõpetasid halvenenud majandusliku seisu pärast ilmumise pühapäeviti.

2000 – Eesti president Lennart Meri vabastas ametist kaitseväe juhataja kohusetäitja Urmas Roosimäe, määrates tema asemele Märt Tiru.

Ja maailmas:

106 eKr – sündis Rooma riigimees, kirjanik ja filosoof Cicero.

1496 – Leonardo da Vincil luhtus lennumasina katsetamine.

1521 – paavst Leo X heitis Martin Lutheri oma bullaga ristikogudusest välja.

1648 – Oliver Cromwell mõistis surma kuningas Charles I.

1815 – Austria, Suurbritannia ning Prantsusmaa ühinesid Preisimaa ja Venemaa vastu.

1833 – algas Suurbritannia okupatsioon Falklandi saartel ja esimeseks valitsejaks saartel sai Henry Smith (kuni aastani 1838).

1871 – Henry W. Bradley patenteeris margariini.

1888 – Marvin C. Stone sai joogikõrre patendi.

1892 – sündis inglise kirjanik J.R.R. Tolkien

1905 – sündis Nõukogude tööeesrindlan Aleksei Stahhanov

1919 – Punaarmee hõivas Riia.

1923 – suri tšehhi kirjanik, vapper sõdur Šveiki lugude autor Jaroslav Hašek.

1921 – Türgi ja Armeenia sõlmisid rahu.

1941 – Saksamaal asendati gooti kiri antiikvaga.

1942 – algas Jaapani sõjaline okupatsioon Filipiinidel (de facto kuni 17. august 1945)

1957 – USA-s Lancasteris tulid müügile esimesed elektrilised käekellad

1958 – moodustati Lääne-India Saarte Föderatsioon

1970 – Kongo Vabariik nimetati ümber Kongo Rahvavabariigiks