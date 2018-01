Uus lootus elevantidele: Hiina keelustas vandliga kaubitsemise täielikult

Maailma suurim maismaaimetaja on salaküttimise pärast tõsistes raskustes ning nüüdseks on arvestatava sammu astunud ka riik, mis oli seni suurim elevandiluu importija.

Teadaolevalt tapetakse iga aasta Aafrikas ligi 30 000 elevanti, mis on viinud elupaikade hävimise pärast niigi nigelas olukorras loomad hävingu äärele. Aastatel 2014-2016 läbi viidud suur elevantide loendus näitas, et üksinda vahemikus 2007-2014 vähenes londiliste arvukus koguni 30 protsenti ning tänapäevaks on trend jõudnud isegi 8 protsendini aastas. Vabas looduses oli tolleks hetkeks alles hinnanguliselt vaid 325 271 isendit. Võrdluseks - aastal 1800 oli Aafrikas hinnanguliselt 26 miljonit isendit, 1980. aastal veel ligi 1,3 miljonit.

Plaanist elevandiluuga kaubitsemine lõpetada teatas Hiina küll juba möödunud aasta alguses, kuid ametlikult jõustusid seadusemuudatused lõppenud aasta viimasel päeval. Mitmed rahvusvahelised looduskaitseorganisatsioonid on seda lüket muidugi taevani kiitnud.

«Aastakümnete pärast võime tänasele tagasi vaadata kui ühele kõige olulisemale päevale elevantide liigikaitse ajaloos. Hiina on täitnud maailmale antud suure lubaduse ning andnud sellega ka elevantidele elulootust,» teatas näiteks Maailma Looduse Fondi WWF vanem-asepresident Ginette Hemley.

Konfiskeeritud elevandivõhkade hävitamine Keenias. | FOTO: Carl de Souza / AFP / Scanpix

Rahvusvaheline elevandiluuga piiriülese kaubitsemise keel jõustus küll juba 1990ndatel, kuid mitmed riigid, Hiina nende seas, ei ole riigisisest kauplemist siiski keelustanud ja nii on see täiesti seaduslikult edasi käinud. Xinhua uudisteagentuuri andmetel oli Hiinas enne uue keelu jõustumist veel 34 seaduslikku vandlitöötlustehast ja 143 registreeritud kauplemispunkti. Vandliga töötanud inimeste tööhõive säilitamiseks on keskvalitsus planeerinud spetsiaalseid üleminekumeetmeid.

Mõistagi ei saa kindel olla, kui palju kaubitsemise keelustamine elevantide salaküttimist vähendab – ebaseaduslik kaubandus säilinud mujal maailmas ning ei ole alust arvata, et see ka Hiinas nüüd põranda alla ei läheks. Sellest hoolimata peetakse maailma suurima seadusliku elevandiluu turu sulgemist maailma tasemel oluliseks sõnumiks.

«See keeld üksinda ei saa kindlasti elevantide salaküttimist lõpetada. On väga oluline, et Hiina lähinaabrid jälgiksid suurema riigi eeskuju ja sulgeksid ka teised Aasia elevandiluu turud. Vaid nii saame olla kindlad, et kaubitsemine ei nihku lihtsalt teistesse riikidesse ega paku kurjategijatele uusi turvalisi kaubateid,» ütles Hemley.

Üheks olulisemaks elevantide liigikaitse avalikuks näoks on Hiinas kujunenud korvpallur Yao Ming:

Yao Ming - China Ivory Ban from WildAid on Vimeo.