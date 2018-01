Eesti teadlased said levinud nahahaiguse uurimiseks maineka grandi

Atoopiline dermatiit on krooniline põletikuline nahahaigus, mis on paljudel juhtudel allergilise iseloomuga, kuid mille tekkepõhjused ei ole täpselt teada. Projektis osalevad teadlased soovivad uurida, kuidas spetsiifilised väikesed RNA-molekulid, mida tuntakse mikroRNA-de nime all, mõjutavad atoopilise dermatiidi tekkimise esmaseid molekulaarseid sündmusi.

MikroRNA-de ravimarendusliku potentsiaali kindlaks tegemiseks plaanivad teadlased kasutada kullerpeptiide, mis võimaldavad transportida rakkudesse erineva suurusega molekule.

«Nahk on väga efektiivne bioloogiline barjäär ning teadlaste püüdlused viia läbi naha ravimtoimelisi valke ja nukleiinhappeid on seni andnud väga kesiseid tulemusi,» rääkis projekti juht, TÜ vanemteadlane Ana Rebane. «Kuna atoopilise dermatiidi puhul on nahabarjäär oluliselt kahjustatud, siis on alust oletada, et teatud kullerpeptiidide abil on ravimtoimeliste mikroRNAde transport haiguskoldesse võimalik.»

Koostööpõhises projektis osalevad veel TÜ kliinikumi nahahaiguste kliiniku juhataja professor Külli Kingo, TÜ tehnoloogiainstituudi teadlased professor Margus Pooga ja professor Ülo Langel ning välispartneritena Kieli ülikooli professor Stephan Weidinger ja Lõuna-Taani ülikooli professor Jesper Wengel.

Leo Foundation on fond, mis omab ja arendab üle saja-aastase ajalooga Taani farmaatsiaettevõtet Leo Pharma. Et tagada ettevõtte teaduspõhisus ja dermatoloogiaeriala areng, toetab fond nahahaigusteteemalisi uuringuid ülemaailmselt juba mitukümmend aastat. Käesolev Leo Foundation uurimistoetus on Eesti teadlastele esimene.