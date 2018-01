Täna ajaloos 6.01: sündis Pink Floydi «hull teemant» Syd Barrett

Syd Barrett, õige nimega Roger Keith Barrett oli briti psühhedeelse progeroki lipulaeva Pink Floydi asutajaliige ning algne juht, kelle ajal lõi ansambel oma kõige psühhedeelsemad palad. Paraku jõudis mees teha Pink Floydiga vaid ühe plaadi («Piper at The Gates of Dawn»).

Paraku hakkas Barrettit aga vaevama aina süvenev vaimuhaigus, mille teket on seostatud liigse psühhedeelsete narkootikumide tarvitamisega. Tema käitumine muutus aina kaootilisemaks, endassetõmbunumaks ja depressiivsemaks. Sagenesid ka episoodid, kus ta võis nädalateks ära kaduda, pärast mida naasis muutunud inimesena. Esinemiste ajal võis ta vahel üldse mitte osaleda või näiteks mängida kogu kontserdi ajal vaid üht akordi.

Seetõttu jäi ka Barretti panus Pink Floydi teise plaati «A Saucerful of Secrets» tagasihoidlikuks. Pärast lõplikku Pink Floydist eraldumist andis Barrett välja kaks sooloplaati («The Madcap Laughs» ja «Octopus»), pärast mida tõmbus üldse avalikust elust tagasi ning kolis tagasi Cambridge’i oma ema juurde. Elu viimastel aastatel tegeles Barrett peamiselt amatöör-maalikunstnikuna ning elas oma surmani 2006. aastal eraklikku elu.

Syd Barrettile on pühendatud mitmed Pink Floydi tuntumad palad nagu «Wish You Were Here», «Shine on You Crazy Diamond» ja ka bändi kuulus muusikal «The Wall».

6. jaanuari sündmused Eestis:

1920 – Viljandi Teatri- ja Kunstiühing «Ugala» harrastusnäitlejad andsid esimese etenduse.

1923 – toimusid Eesti I meistrivõistlused males, mille võitis Paul Rinne.

1928 – Riias toimus Tartu Noorte Meeste Kristliku Ühingu võrkpallimeeskonna ja sealse, eelmise aasta mitteametlikku MM-tiitli võitnud meeskonna JKSi vahel matš, mille võitis Tartu 2:0.

1930 – USAsse läinud elukutseline Eesti poksija Valter Palm sai ebaõiglase ja ühtlasi oma esimese kaotuse elukutselisena matšis Anthony Hudsoniga.

1938 – Tallinnas Mustamäe nõlval toimusid Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse Tallinna Osakonna (ÜENÜTO) eestvõttel esimesed väravasõidu (slaalomi) võistlused Eestis. Võistlusel osales 22 suusatajat ja võitis A. Pillak.

1949 – Sillamäe asula muudeti töölisaleviks.

1990 – asutati Eesti NSV Riiklik Spordiamet (ametlik lühend Eesti Spordiamet).

1993 – Pihkvas toimus Vene ja Eesti piiriekspertide kohtumine, piiriprobleemides ei jõutud kokkuleppele.

Ja maailmas:

1494 – Hispaniola saarel peeti Ameerika esimene missa.

1559 – Elizabeth I krooniti Inglise kuningannaks.

1579 – Arrasi unioon, Hispaania Madalmaad tunnistasid Hispaania ülemvõimu.

1810 – Türgi andis nõusoleku Krimmi ja Kubanimaa liidendamiseks Venemaaga.

1838 – USA leidur Samuel Morse demonstreeris Morristownis telegraafiaparaati.

1842 – Inglise väed lahkusid Kabulist Jalālābādi suunas, koos nendega 12 000 tsiviiisikut, kellele vastasjõud korraldasid ülejärgmisel päeval mäekurus tapatalgud.

1884 – suri geneetika isa Gregor Mendel.

1900 – buurid ründasid Ladysmithi.

1907 – Maria Montessori avas Roomas oma esimese kooli.

1929 – ema Teresa saabus Kalkuttasse.

1931 – Thomas Edisoni viimane patendiavaldus.

1940 – veresaun Poznańis.

1942 – Jaapan okupeeris Brunei

1946 – sündis inglise laulja ja kitarrist, ansambli Pink Floyd algne juhtmees Syd Barrett

1955 – sündis inglise koomik ja näitleja Rowan Atkinson.