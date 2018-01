Suur graafik: lumine troopika ja kuumarekordid Kaug-Põhjas on märgid soojenevast kliimast

Floridas sajab lund, Alaskal ja Venemaa Kaug-Põhjas sulatab. Saksamaal jäetakse niigi plusskraadidega toimuvad suusavõistlused eluohtlikuks kujunenud tormi pärast ära. Aastavahetusele eelnenud kuu ning uue aasta esimene nädal näitavad, et kliima on pea kõikjal täiesti pea peale keeratud – piirkondades, kus justkui peaks olema külm, on hoopis soe ning piirkondades, kus peaks olema rannailm, kaanetab külm basseine.

Eriskummalised ilmaolud ei ole vist kellelegi märkamata jäänud. Muu hulgas kasutas võimalust ka kliimamuutuste skeptikuna tuntud USA president Donald Trump, kes ironiseeris oma Twitteri kontol, et riik vajaks «seda globaalset soojenemist, mille eest meie riik, aga mitte ükski teine, pidi maksma triljoneid dollareid.»

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Trumpi säutsatust on tõlgendatud kui katset näidata, et kliimamuutusi justkui ei toimukski. USA Maine’i Ülikooli avaldatud temperatuurianomaaliate kaardilt on aga näha, et suurel osal Põhjapoolkeral on keskmised õhutemperatuurid pikaajalisest (1979-2000) keskmisest koguni 10°C võrra kõrgemad või madalamad. USA idarannik, kus ka Trump elab, kuulub mõistagi selle ebatavalise külmavööndi sisse.

Peamiselt Põhjapoolkeral esinevad ekstreemsed temperatuurid on Riigi Ilmateenistuse peaspetsialisti Ain Kallise sõnul tingitud ennekõike polaarlaiuste tugevast mõjust piirkonnale.

Eesti meteoroloog, klimatoloog ja publitsist Ain Kallis oma kodus Tartus | FOTO: Dmitri Kotjuh/J

«Pooluste lähedal asuvad troposfääri ülaosas püsivad madalrõhualad, nn polaarpöörised. Põhjapoolkeral liigub pööris vastu kellaosuti suunda. Kui see vöönd on hästi väljakujunenud, kompaktne, nn tugev, toimuvad ilmaprotsessid «normaalselt», kui aga tekib olukord, mida klimatoloogid kutsuvad nõrgaks pööriseks, siis too sopistub. Külmad õhumassid tungivad lõunasse, soojemad põhjapoole,» selgitas Kallis.

Jugavoolu sopistumist võib näha ka näiteks selles NASA avaldatud animatsioonis:

Aastavahetusele järgnenud sopistumise puhul ongi Kallise puhul märkimisväärne ennekõike see, et see ulatus välja koguni Florida osariigini. Päris pretsedendituks seda aga siiski nimetada ei saa.

«1983-1984. aastail anti nähtusele nimeks «Siberi ekspress» – külma õhu pealetung oli niivõrd hoogne,» selgitas Kallis. «Tollal laiutas pakaseline ilm 90% riigi pindala kohal – Montana osariigis langes jõulude ajal õhutemperatuur koguni -53°C’ni! Samal ajal oli meil Eestis ja ka Aasias väga soe. Sopistusest kõrvale jäänud Alaskal oli aga soojem kui Atlantas nagu nüüdki.»

Kuivõrd möödunud 2017. aasta tõusis kliimamõõtmiste ajaloos 2016. ja 2015. järel kolmandaks kõige kuumemaks aastaks ning kliimasoojenemise üheks peamiseks tagajärjeks peetakse just äärmuslike ilmaolude sagenemist, kerkib paratamatult küsimus, et kas selliseid veidrad olud võivadki tulevikus tavaliseks kujuneda. Ain Kallise sõnul oli 2017. aasta puhul märkimisväärne, et erinevalt kahest eelnenust ei mõjutanud seda El Niño, vaid pigem ilmnesid aasta lõpu poole vastupidised, nõrgale La Niñale omased tingimused.