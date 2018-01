Mammutuuring lahkab ajaloo tõelise «Troonide mängu» tagamaid

Uus-Meremaa ajaloolased on asunud mammutülesande kallale, tõlkides ja digiteerides 600 aastat vana rullkirja kirjutab Live Science. Canterbury rullkiri koostati Rooside sõja ajal mõlema osapoole kirjutajate poolt ning kirjeldab Inglise kuningasoo päritolu müütilisest Trooja Brutusest alates. Viis meetrit pikk rullkiri ei sisalda endas vaid ladinakeelset kroonikat, see kujutab ka visuaalselt võimukandjate ja nende perede sugupuid.

Teadurite tõlke- ja uurimistöö esimesi vilju saab juba nautida Canterbury ülikooli veebikeskonnas, kus rullkiri oma täies hiilguses on vaatamiseks välja pandud. Samuti saab lugeda nii inglise kui ladina keeles rullile kirjutatud kirjeldusi ja kommentaare. Suur töö seisab aga alles ees. Kuna Canterbury rullkiri käis 15. sajandil Rooside sõja ajal sõdivate poolte vahel käest kätte, siis see sisaldab ohtralt üle- ja ümberkirjutamisi. Kuidas täpsemalt keegi osapooltest on ajalugu muutnud, saame täpsemalt teada käesoleva aasta lõpuks.

Loe lähemalt Live Science'i kodulehelt.