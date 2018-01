Täna ajaloos 10.01 – lausuti surematud sõnad: «Liisk on langenud!»

Julius Caesarile oli Rooma senati poolt antud valitseda provints, mis ületas tänapäevasest Lõuna-Prantsusmaalt Lääne-Ungarini. Valitsusaja lõppedes kästi Caesaril naaseda Rooma, jättes talle lojaalsed armeed endaga maha. Kuid Caesar otsustas vastupidist teha ning sooritas tollaste seaduste kohaselt ränga kuriteo. Roomale otseselt alluvale maaalale ei tohtinud ükski Rooma väejuhtidest provintsiaalse armeega siseneda. Itaalia ja Gallia vahelist piiri tähistas Rooma kaartidel Rubiconi jõgi. Selle saatuslikust sündmusest on inspiratsiooni saanud ka kõnekäänd «Rubiconi ületamine» mis tähistab tagasituleku punkti ületamist.

Rooma ajaloolase Suetoniuse kirjelduses oli Caesar oma leegioniga Rubiconi äärde jõudes kahtleval positsioonil ning langetas otsuse alles pärast üleloomulikku nägemust. Suetoniuse sulest teame ka seika, kus Caesar olla jõge ületades lausunud: «alea jacta est!» – «Liisk on langenud!»

Caesari ajaloolised sammud lükkasid käima sündmusteahela, mis lõppes Rooma keisririigi tekkeni.

Vaata lühiülevaadet Rooma riigi ajaloost siin:

10. jaanuari sündmused Eestis

1525 – reformatsiooniaegsed rahutused: 200 linlast üritasid vallutada Tartus Toomemäge. Toomkirik ja toomhärrade majad rüüstati, Linnust ei suudetud vallutada.

1918 – Maanõukogu otsustas kuulutada Eesti iseseisvaks kohe, kui Saksa vägede sissetungi oht muutub vahetuks. Maanõukogu otsusega otsustati moodustada välisdelegatsioon, tutvustamaks maailmale Eesti olusid ja hankimaks ka rahvusvahelist tunnustust Maanõukogule.

1919 – Eestis kehtestati Kesk-Euroopa aja asemel Tallinna aeg.

1932 – asutati Eesti Üliõpilaste Seltside Vilistlaskogude Liit.

1938 – alustas tegevust Valimiste Peakomitee.

1939 – põllumeeste konventides algas poola põllutööliste tellimine.

1992 – peaminister Edgar Savisaar tegi koos põllumajandusministri ja materiaalsete väärtuste ministriga üllatusvisiidi Tallinna lähedal Ääsmäel asuvasse osaühingu "Rävala" lattu. Teleuudistes näidati võikastide virnu, mis pidid tõendama, et tootjad ei taha valitsuse kiusamiseks rahvale midagi müüa.[1]

1994 – Tallinna raekojas peeti Eesti Diplomaatide Kooli avaaktus.

1994 – Tallinnas peeti Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi esimene, korraldav koosolek. Instituudi nõukogu esimeheks valiti Ameerika Notre Dame'i ülikooli professor Igor Gräzin.

1995 – Tallinna Linnakohtu otsusega kuulutati välja venekeelse ajalehe Estonija pankrot. Lehte hakkas välja andma uus firma.

1996 – Tiit Vähi valitsus otsustas anda välismaalaste passi ligikaudu 300 000 Eestis elavale veel määratlemata kodakondsusega isikule.

2004 – Otepääl leidis aset suusatamise kahepäevane maailmakarikasarja etapp. Esimesel päeval oli kavas naiste 15 km ühisstardiga klassikasõit, kus Kristina Šmigun saavutas 2. koha ja meeste 30 km ühisstardiga klassikasõit, kus Andrus Veerpalu sai 4. koha.

Ja maailmas

1430 – Burgundia hertsog Philippe III rajas Kuldvillaku ordu.

1475 – Vaslui lahingus võitis Moldova ülekaalukaid Türgi vägesid.

1806 – hollandi asunikud Kaplinnas alistusid inglastele.

1863 – Londonis avati metroo.

1889 – Elevandiluurannikust sai Prantsusmaa protektoraat.

1919 – Reinimaal kuulutati välja Flaschenhalsi Vabariik.

1920 – asutati Rahvaste Liit. Ratifitseeriti Esimese maailmasõja lõpetanud Versailles' rahuleping.

1923 – Leedu liidendas Memeli.

1946 – Londonis kogunes esimest korda ÜRO Peaassamblee.

1984 – pärast 117 aastast vaheaega taastasid USA ja Vatikan täielikud diplomaatilised suhted.

1990 – ühinesid Time Inc. ja Warner Communications, Inc.. Tulemusena moodustus Time Warner, Inc.

2001 – ühe osana Nupediast alustas Wikipedia. 5 päeva hiljem saab sellest omaette sait.

