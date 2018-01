Täna ajaloos 11.01 – esimene soololend Hawaiilt Californiasse

Amelia Earhart on tuntud kui üks lennunduse tähtsamaid pioneere ja esimene naislendur, kes ületas üksinda Atlandi ookeani. Mitmete rekordite omanik ning raamatute autor kadus jäljetult 1937. aasta ümbermaailmalennul, tema säilmeid ega lennukivrakki pole leitud tänaseni. Kõige tõenäolisemalt kukkus Earharti lennuk alla teel Paapua Uus-Guineast Howlandi saarele, kus ta pidi tankimiseks maanduma. Tema jäljetu kadumine on andnud alust ka paljudele vandenõuteooriatele, mis enamasti väidvaad, et Earharti surm saabus palju hämaramatel asjaoludel.

Kuid täna, 83 aastat tagasi, oli Earhart, esimene lendur, kes suutis üksi ületada Vaikse ookeani ning jõuda Honolulust Californiasse. Tänaseks on oma paljude saavutuste tõttu Earhart saanud teatava feministliku ikooni staatuse.

11. jaanuari sündmused Eestis:

1787 – kaotati Tallinna raad.

1925 – Eestisse tuli Rahvasteliidu delegatsioon eesotsas liidu peasekretäri abi Joseph Avenoliga. Delegatsiooni ülesandeks oli anda üldhinnang Eesti majandusele, otsustamaks, kas olla vahendajaks välislaenu hankimisel. Delegatsioon viibis 20. jaanuarini.

1925 – Voldemar Väli võitis Viiburi maadlusturniiri finaalis olümpiavõitjat Kustaa Pihlajamäki't.

1935 – Vabariigi Valitsus vabastas Margus Mägi Penuja vallavanema ametist.

1940 – Juhan Aavamägi valiti Keila vallavanemaks.

1947 – taasavati taastatud Kadrioru tennisehall.

1949 – ENSV Rahvakomissaride Nõukogu kinnitas kultuurimälestusmärkide kaitse põhimääruse. Võimud seda aga ei järginud ning jätkasid monumentide purustamist ja raamatukogude ning kunstiteoste hävitamist. Sõjajärgsetel aastatel hävitati ühtekokku 10–12 miljonit raamatut, samuti ajakirju ja ajalehti. Hävitustöö tulemusena oli Eestis 1920–1940 avaldatud kirjavarast hävitatud kolmandik.

1988 – EKP Keskkomitee 7. pleenumil vabastati ametist EKP Keskkomitee ideoloogiasekretär Rein Ristlaan. Tema asemele valiti Indrek Toome.

1992 – Edgar Savisaare poolt juhitava valitsuse otsusega kehtestati piima, leiva, või ja juustu müük talongide alusel. Ühele inimesele nähti ette päevas pool liitrit piima, nädalas 1,5 kilogrammi leiba, kuus 400 grammi võid ja kvartalis 500 grammi juustu. Üleüldine toidukaupade nappus tõi kaasa jätkuva inflatsiooni. Spekulatsiooni ja korruptsiooni tõkestamiseks püüti rakendada abinõusid.

1993 – Kaitseliidu uueks ülemaks sai kapten Johannes Kert.

1993 – tuhatkond pensionäri kogunes Toompeale, et nõuda valitsuselt elatusraha suurendamist.

1994 – vahi alla võeti Otepää Ühispanga endine direktor Valmar Visnapuu, keda süüdistati ametiseisundi kuritarvitamises.

1994 – valitsus kinnitas heaks korralduse, mille järgi hakati Paldiskis tegema suuri ümberkorraldusi ning valitsuse esindajaks Paldiskis määrati senine kaitseministeeriumi nõunik Jüri Tikk.

1994 – president Lennart Meri kirjutas alla valitsusuuendusele, võttes arvesse üksnes peaministri soove: Toivo Jürgenson sai majandusministriks ja Heiki Kranich rahandusministriks.

1997 – Tiit Vähi, Eesti peaminister, tähistas 50. sünnipäeva grandioosse peoga laeval Georg Ots. Sünnipäevapeole oli kutsutud 153 külalist koos abikaasadega.

1999 – avalikuks tehti majandusnäitajad, mille järgi oli majandusraskuste ja Vene kriisi mõjul kasvanud järsult töötute osakaal, registreeritud töötuid arvati olevat ligi 35 000 inimest.

2004 – Otepää suusatamise MK-etapi teine võistluspäev. Naiste 4x5 km teatesõidus jäi Eesti naiskond, kuhu kuulusid Piret Pormeister, Silja Suija, Kristina Šmigun, Kaili Sirge, viimasele – 10. kohale. Meeste 4x10 km teatesõidus saavutas Eesti I meeskond (Aivar Rehemaa, Andrus Veerpalu, Jaak Mae, Priit Narusk) 7. koha.