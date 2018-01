Kohtukäik teispool maakera ehk kuidas Eesti meremehed oma laeva Nõukogude võimu eest kaitsesid

Aga ega kodusadamaski oleks midagi rõõmustavat ees oodanud. Sõja lõppedes olid siinsed rannad võõra võimu käes ning ka laevaomanikele kuulunud maatükid vahetasid omanikke.

1945. aastal loodi Käsmus kaluriühistu, mida juhiti uue võimu vaimus ning sellele sobival viisil. Oli aktiiv, liikmeteks seltsimehed ning jalge all muidugi kindel tee kommunismi. Et meri oli nüüdsest Nõukogude riigi oma ja maa samuti, tuli eestiaegsed omanikud unustada ning Nõukogude riigi lahkust võõra varaga toimetamisel ära kasutada.

Nii läkski 25. augustil 1945 Virumaa täitevkomitee poole kiri, milles palutakse endise Sepa talu hooneid kaluriühistule. Kirjas seisab: «... palume teid anda ühistule omanduseks okupatsiooni ajal välismaale põgenenud Juliane Altenbrunile kuuluvad Palmse vallas asuvad ja maareformi korras veel välja andmata Sepa talu hooned ...» Tahtmata asuda siinkohal antud lauseosa õiguslikus plaanis analüüsima, võib siiski paarile nüansile tähelepanu juhtida. Esiteks palutakse anda Sepa talu hooned «omanduseks», mitte kasutada, üürile, rendile või muud säärast. Samas kirjutatakse, et Juliane Altenbrunile «kuuluvad». Seega võib välja lugeda, et himustatud vara loeti endiselt Juliane Altenbrunile kuuluvaks. Olgu siinkohal veel märgitud, et «elumaja, aidad, kuurid, laudad» sooviti omandada koos «inventaariga». Ning kirja lõpus teatakse veel: «Loodame Teie vastutulekut, kuna asi on riikliku tähtsusega.» Nii et asi oli suisa riiklikult tähtis.

Ärakiri ehk koopia kirjast lähetati teele ka Eesti Kaluriliidule. Mainitud liit pöördus siis sama aasta septembris samuti Virumaa täitevkomitee poole, et Käsmu kaluriühistu avaldus ikka rahuldatud saaks. Märgitakse, et «ühistul on neid hooneid väga tarvis». Toetusavaldusega minnakse isegi kaugemale, kui algses avalduses välja öelda jõuti: «Kui hoonete andmine ilma maata tekitab raskusi, palun ühistu kasutamisele anda ka »Sepa« järgi kuuluv maa.» Siin täiendatakse siis Käsmu ühistu palvet ning soovitakse lisaks hoonetele anda ühistu kasutusse ka maa. Tähelepanu võib pöörata, et «omandusest» pole juttu, kirjutatakse, et «kasutusele anda».

27. septembril samal aastal saabub Virumaa täitevkomitee esimehelt Eesti Kaluriliidule vastus, milles teatakse: «Vastuseks Teie kirjale 21. sept. k. a nr 3727 teatame, et Palmse vallas asuva »Sepa« talu hooned on juba kolme nädala eest Käsmu Kalurite Ühistule kasutada antud.» Seega anti Sepa talu hooned Käsmu kaluriühistule «kasutada» juba mitu nädalat varem, kui Eesti Kaluriliit oma toetusavaldusega esines.

Kui vaatame kuupäeva, millal Käsmu kaluriühistu Virumaa täitevkomiteele kirja saatis ning otsuse sai, siis liikusid asjad ikka väga kiiresti. Segadus oli kirjades ainult sellega, et räägiti «omanduseks» andmisest, «kasutamisele» andmisest ja «kasutada» andmisest. Juriidiliseks tähenärimiseks pole siin siiski kuigivõrd põhjust – peaasi oli ju, et eraomaniku õigused ei maksnud enam midagi ning vara sai see, kes esimesena jaole jõudis. Advokaate polnud tarvis.