Marsi pinnalt leiti hiiglaslikud jääkaljud

Inimkonna kosmoseavastuse järgmiseks rindejooneks kuulutatud Marss suudab endiselt üllatada. Esimesed teated vee olemasolu kohta punasel planeedil pärinevad juba esimeste teleskoopvaatluste ajast, hilisemad uuringud on aga veenvalt näidanud, et seal leidub vett siiski vaid jää kujul ning ennekõike pooluste piirkonnas ja vähesel hulgal maa all.

Isegi väikese koguse vee olemasolu on kosmosehuvilistele andnud aastate jooksul alust tulevikku Marsi koloniseerimist ennustada.

Seetõttu mõjus Ameerika kosmoseagentuuri möödunud aasta teade, et Marsi pinda uuriva kulguri Curiosity kogutud proovidest veejääke ei leitud, paljudele nagu pangetäis külma vett näkku.

Seekordne üllatus on aga sootuks vastupidine. Nimelt leidsid teadlased NASA kosmosemissiooni Mars Reconaissance Orbiter (MRO) Maale saadetud piltidelt tõestuse mõne meetri sügavuste settekihtide alla mattunud hiiglaslikest jääkihtidest. Orbiidilt tehtud fotodelt paistavad need NASA töötluses seejuures tohutute sinimustvalgete ribadena.

Järsakuid, mis jäävad 55–60 kraadi vahele nii põhja- kui lõunapoole Marsi ekvaatorit, on kokku kaheksa. Maal on nendel laiuskraadidel Šotimaa põhjapoolkeral ja Lõuna-Ameerika tipp lõunapoolkeral.

Esimesed vihjed jää olemasolust pärinevad aga juba NASA Mars Phoenixi missiooni 2008. aasta kaugseire-mõõtmistest, mis kinnitasid toona pinnaaluse vee olemasolu. Kui ulatuslikult vett pinnase all leiduda võib, ei osanud aga keegi tollaste andmete põhjal hinnata.

NASA/JPL-Caltech/UA/USGS

«Tuleb välja, et sedalaadi jää on Marsil palju levinum, kui seni arvatagi oskasime,» ütles Science’ile uuringu kaasautor Colin Dundas USA geoloogiateenistusest. Tõsi, seekordne leid jääb kümne aasta tagusega võrreldes ligi 15 kraadi ekvaatori poole.

Vesi on tõenäoselt kunagi lumena kogunenud ning seejärel pika aja jooksul iseenda raskuse all jääks kokku pressitud. Jää näiliselt kihilise struktuuri kohta oletatakse, et see peab olema tekkinud pika aja jooksul kordunud sulamis-jäätumistsüklitega ning seega on leitud jää tõenäoliselt üliväärtuslik tulevaste missioonide uurimisobjekt ning planeedi klimaatilise ajaloo teadmiste allikas.

«Uus ja väga põnev osa avastusest on, et need jääkihid algavad väga väikeselt sügavuselt ning annavad meile suurepärase läbilõike planeedi ajaloost,» selgitas Dundas. «Siit on võimalik saada senisest palju detailsem 3D-ülevaade sellest jääkihist.»

Avastuse teaduslik väärtus on seotud Marsi pöörlemistelje muutustega. Nimelt on teada, et Marsi telje kaldenurk muutub Maa omaga võrreldes palju sagedamini – muutus on mõõdetav «vaid» miljonite aastatega.

Lume settimist nimetatud laiuskraadidel soosib aga just telje tugev ärakaldumine, mistõttu oletatakse, et ka vaadeldud jääkaljud peavad olema tekkinud praegusest erineva telje asendi ja sellest tingitud eripärase kliima ajal.

«Seekordne avastus avab meile üllataval kombel akna paksudesse maa-alustesse jääkihtidesse. Nagu oleks meil klaasseinaga sipelgafarm, kus näeme muidu meie eest varjatud maailma,» kirjeldas avastust Arizona Ülikooli teadlane Shane Byrne, kes samuti uuringus kaasa lõi.

«Kui saata ühesse neist paigust proovide kogumise missioon, siis saaksime kokku panna ka üksikasjalise ülevaate Marsi ajaloost. See, mida seal näeme, võiks rääkida loo sellest, mis Marsi ajaloos veega juhtunud on, kuhu on see kadunud ning millal toimub jää kogunemine ja millal taandumine,» selgitas edasiste uuringute perspektiive NASA Mars Reconaissance Orbiteri teadusjuht Leslie Tamppari.

Lahtisi jääjärsakuid on kaheksa ning kõige paksem neist on enam kui sajameetrine kiht. Seetõttu võib oletada, et neis sisaldub märkimisväärne hulk vett, mida võiks saada ära kasutada ka tulevastes kosmosemissioonides.

Tõsi, jääpaljandite kaldenurk on otse seal maandumiseks küll ilmselt liiga suur, kuid sellest hoolimata on tegemist seni kõige kättesaadavama veega kogu planeedil, mis on kõigele lisaks esialgsete andmete kohaselt ka küllaltki puhas.

See on hea uudis tulevaste võimalike mehitatud Marsi-missioonide jaoks, kuna nagu ütles NASA pressiteates Shane Byrne, on sealsed tingimused võrreldes planeedi poolustega märkimisväärselt soodsamad ning vee kättesaamiseks peavad tulevased astronaudid vaid n-ö ämbrite ja kühvlitega kohale minema.