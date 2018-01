Video: tilluke robot päästab haruldase haigusega imikuid

Söögitoru atreesia on kaasasündinud haigus, mille tõttu on imiku söögitoru liiga lühike, et ulatuda tema seedekulglani. Täna parandatakse seda kirurgilise sekkumise teel. Kuid parasjagu on katsejärgus tilluke robot, mis väänaks ja venitaks hellalt pooliku söögitoru otsi ning stimuleeriks koe iseenesliku kasvu.

Seadeldist on katsetatud sigade peal ning tulemused on paljulubavad. Muidu täiesti terve sea kehasse in viidud masin, mis haarab tema söögitoru ümber kinni ja venitab seda väga aeglaselt. Sääraselt on suudetud mõjutatav söögitoru lõik kasvatada kuni 77% pikemaks. Lisaks söögitorude lappimisele saaks sarnase põhimõttega masinaid kasutada teistegi torukujuliste elundite parandamiseks.

Loe täpsemalt Science Robotics ajakirjast.