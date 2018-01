Teadlane vastab: miks Otepääl sajab lund, aga Tartus vihma?

Tartu Ülikooli loodusgeograafia vanemteaduri Ain Kulli ja klimatoloogia professori Jaak Jaaguse sõnul on Eesti kõrgustikud küll madalad nii absoluutkõrguselt (kõrgus merepinnast) kui suhteliselt kõrguselt (kõrgus jalamilt künka tipu/laeni), aga see on siiski piisav, et pisut kohalikku ilma mõjutada.