Uus liik: leiti vikerkaarevärvi dinosaurus

Caihong juji nime saanud loom oli väike, umbes 40 sentimeetrit pikk dinosaurus, kes liikus kahel jalal ja toitus arvatavasti endast veel väiksematest imetajatest ja sisalikest. Juuraajastust, 161 miljonit aastat tagasi, pärit loom on tõenäoline lindude eellane. Leid annab alust arvata, et Caihong juji keha katsid suled ning dinosauruse peakate oli vikerkaarevärvides.

See väike dinosaurus siiski ei lennanud, sulgedel oli arvatavasti mingi muu eesmärk nagu soojuse hoidmine või mängisid need rolli pulmarituaalides. Sulgedest leiti jälgi melanosoomidest, mis on loomkoele värvi andvad rakud. Caihong juji säilinud sulgedest leitud melanosoomid on mikroskoobi all väga sarnased tänapäevaste koolibrite sulgedes leiduvatega ja seega arvavad uue liigi avastajad, et Caihong juji pidi vähemalt osalt olema säravate mitmevärviliste sulgedega kaetud.