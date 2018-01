Robot loeb põhjalikumalt kui inimesed

Stanfordi ülikooli test, mis on mõeldud just tehisintellektide lugemisoskust mõõtma, laseb programmil tutvuda umbes viiesaja Wikipedia artikliga ning seejärel esitab tekstide kohta sada tuhat küsimust. Selle aasta alguses ületas esimene tehisintellekt inimeste seatud rekordi. Alibaba loodud programm sai punktisummaks 82.44, samas inimeste seatud piir on 82.304.