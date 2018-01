Video: paberitükk tuvastab musta vett

Kõigile tuntud lakmustestist inspireeritud paberist testerruudukesed on uus ja odav viis kuidas kontrollida vee puhtust. Bathi ülikooli teadlaste ja inseneride leiutatud pabertest koosneb üliõhukestest süsinikelektroodidest ning on kaetud tundlike bakteritega. Need bakterid peaksid andma elektroodidele signaale, kui testpaber pannake vette mis sisaldab formaldehüüde, herbitsiide, raskemetalle või teisi saastavaid ühendeid.

Sääraseid testpabereid saaks suurtes kogustes odavalt toota ning need on ka keskkondlikult vastutustundlikud. See võib oluliselt vähendada musta vee joomisest tingitud tervisehädasid maades, mida üleilmselt hoogu koguv veekriis on kõige tugevamalt mõjutanud.