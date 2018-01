Täna ajaloos 18.01: sündis legendaarne J.M.K.E.

Punkar Villu Tamme eestveetaval bändil on Eesti muusikamaastikul märgiline tähtsus. Mitmed ansambli laulud on ennast kindlalt rahva alateadvusesse kinnistanud ning on paljusid aja jooksul rõõmustanud ja vihale ajanud. Nagu korralikule punkbändile kohane.