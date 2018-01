Kunstiteadlased avastasid uued Van Goghi joonistused

Joonistused «Montmartre'i küngas karjääriga» ja «Montmartre'i küngas» pärinevad mõlemad 1886. aastast kui Vincent van Gogh elas koos venna Theoga Pariisis. «Küngas karjääriga» tuvastati aasta alguses kui ehtne Van Goghi teos ning see andis alust kinnitada, et eelnevalt tundmatu kunstniku joonistuseks peetud «Montmarte'i küngas» on samuti tuntud postimpressionisti teos.