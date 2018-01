Avastus: parasiit-ussidel on olemas ka kolmas sugu

Ümarussid ehk nematoodid on aga tunduvalt kummalisemad. Liiki Auanema rhodensis kuuluvatel ussidel on kolm sugu: isane, emane ja hermafrodiit. Hermafrodiidid paljunevad valimatult nii liigi isaste kui emaste isenditega. Erinevalt inimestel, kellel on kas XX või XY sugukromosoomid, on Auanema rhodensis'isel kas XX kromosoomid, mis teeb neist emased või hermafrodiidid, või ainult X kromosoom, mis teeb neist isased. Hermafrodiitidest ussid toodavad spermatosoide, mis sisaldavad XX kromosoome ning mune, mis sugukromosoome ei sisaldagi. Seega sünnivad isased vaid siis kui omavahel paljunevad hermafrodiit ja isane, kelle sperma sisaldab vaid ühte X kromosoomi.