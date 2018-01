Uus valitseja: Hiina tõusis enim teadusartikleid avaldavaks riigiks

Sellised tulemused ilmnesid USA Riikliku Teadusfondi NSF rahvusvahelise teadusstatistika raportist. Kirjeldatud trendide laiemaks kontekstiks on tõsiasi, et mitmed arenevate majandustega riigid on viimastel aastatel panustanud teaduse arengusse märkimisväärseid summasid, samas kui USA viimaste aastate panus on püsinud enam-vähem ühtlasel tasemel ning Trumpi administratsiooni ajal pigem vähenenudki.

«USA on jätkuvalt teaduse ja tehnoloogia valla globaalne liider, kuid maailm on muutumas,» ütles Nature’le Massachusettsi Tehnikainstituudi MIT geofüüsik Maria Zuber. Muutumine tähendab paraku, et USA suhteline osa maailma teadusuuringutest on aegamööda vähenemas.

Muutuvat teadusmaastiku kirjeldab ilmekalt 2016. aasta teadustööde statistika. Tol aastal avaldasid Hiina teadlased kokku 426 000 teadusartiklit, mis moodustas Elsevieri Scopuse andmebaasi sissekannetest koguni 18,6 protsenti. Samal aastal jäi USA publikatsioonide arv aga alla 409 000. Lisaks Hiinale näitasid paljud teisedki arenevad riigid teaduse avaldamises tõusutrende.

Teaduspublikatsioonide koguarv on aga vaid üks võimalus teadustoodangu hindamiseks. Artiklite kvaliteedi hindamise peamiseks kriteeriumiks on tänapäeval nende tsiteeritus ning selles vallas on USA Rootsi ja Šveitsi järel alles kolmandal kohal, Hiina aga viiendal. Lisaks antakse USAs jätkuvalt välja rohkem doktorikraade kui kusagil maailmas ning sinna suundutakse ka kõige rohkem õppima.