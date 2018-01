Kavalad varesed: teadlased avastasid, miks valmistavad linnud tööriistu

Ei olnud teada, miks linnud veedavad nii suure osa oma ajast tööriistu valmistades. Varesed saaksid ju sama aega pühendada lihtsamini kättesaadava toidu leidmiseks või lihtsalt leitud oksakesega enda toitu urgitseda. Kuid uued vaatlused näitavad, et linnud, kes valmistavad konksukesi on toidu kätte saamisel tunduvalt kiiremad kui oma liigikaaslased, kes tööriste ise ei valmista. Analüüsid näitavad, et sõltuvalt konkreetselt linnust on konksuga toidu otsimine kaks või kolm korda kiirem kui lihtsalt oksa kasutades. Summaarselt konksudega varesed võidavad.