Vastuoluline teadus: inimese GMO-tamine on Hiinas oodatust kiiremini käima läinud

Ajalehe The Wall Street Journal artiklist selgub, et parasjagu on käimas veel 11 kliinilist katset, mis hõlmavad endas inimeste pärilikkusaine muutmist. Geenimuutmistehnikat CRISPR/Cas9 saab võrrelda tekstitöötlusprogrammidest tuttavate tööriistadega «otsi», «lõika» ja «kleebi» või «asenda».