Professor Ülo Niinemets: «väike» panus maailma tuleviku ennustamiseks

Kliimamuutus mõjutab vee ja toitainete ringeid lokaalselt ja globaalselt. Vee ja toitainete kättesaadavus ning kliima mõjutavad taimede produktsiooni ja sellega omakorda kliima soojenemist põhjustava süsihappegaasi neelamist õhust. Taimede süsiniku neelamine aga muudab kliimat. Lisaks eritavad taimed õhku mitmesuguseid orgaanilisi ühendeid, eelkõige erinevaid küllastumata süsivesinikke, nagu näiteks terpeenid, mille osalusel moodustuvad atmosfääris päikesekiirgust tagasi maailmaruumi peegeldavad ja kliimat jahutavad aerosoolid. Samuti osalevad taimsed ühendid pilvede moodustumisel, jällegi mõjutades kliimat.

Taimede poolt kauges minevikus talletatud süsinikku sisaldavate ainete − fossiilsete kütuste, nagu nafta, kivisüsi ja põlevkivi − põletamisel eraldub atmosfääri kliimat soojendav süsihappegaas. Lisaks saastab igasugune põletamine välisõhku, olgu tegu siis fossiilsete kütuste või puiduga. Õhusaaste omakorda kahandab taimede produktsiooni ning ka taimedeni jõudva päikesekiirguse intensiivsust. Välisõhu saaste halvendab otseselt inimeste elukvaliteeti, kuid kõik taimede osalusel toimuvad protsessid mõjutavad toidu ja vee kättesaadavust ja sellega inimeste elutingimusi.

Kuigi kliimamuutused, toidu- ja veejulgeolek ja õhu saastus on üksteisega lahutamatult seotud, uuritakse neid tänapäeval paraku valdavalt üksteisest eraldi. Enamikus ökosüsteemide süsinikuvoogusid seiravates mõõtejaamades ei mõõdeta tavaliselt mitte midagi muud. Õhukvaliteedi seirejaamades mõõdetakse tavaliselt kümmekonna lihtsama indikaatorühendi kontsentratsiooni, mis paraku ei võimalda ennustada aerosoolide ja pilvede teket. Lisaks kasutavad erinevad teadlaste töörühmad ning riiklikud mõõtelaborid erinevaid mõõteriistu ja metoodikaid, tihti ka iganenud riistvara ja mõõtmisprotseduure. Nii ongi suureskaalaliste üldistuste tegemine planeedi tuleviku kohta väga keeruline, kui mitte võimatu.

Mosaiiksete teadmiste ja paljude vastukäivate andmeridade virvarri abil tuleviku ennustamisel on veapiir väga suur, mis loob ka pinnase teadusliku põhjenduse asemel uskumuste ja arvamuste kasutamiseks poliitikate kujundamisel.

Samas on nüüdisajal tohutult kiiresti arenenud mõõtmistehnoloogiate võimekus. Nii on tänapäeva massispektromeetritega võimalik korraga mõõta tuhandete ühendite kontsentratsioone vaid sekundite jooksul. Selline tehnoloogia muutub järjest kättesaadavamaks ning on juba rakendusel maailma juhtivates atmosfääriuuringute teadusrühmades.

Olukorda komplitseerib veel see, et suured maakera piirkonnad on vaatluse alt täiesti väljas – näiteks suurem osa Aafrikast, troopilisest Aasiast, Euraasia idaserv, valdav osa Lõuna-Ameerikast. See on suurem osa maakera kõige metsasemast piirkonnast, mida tihti kutsutakse planeedi rohelisteks kopsudeks. Õhukvaliteedi mõõtmine on kesisel järjel ka suuremas osas üle 10 miljoni elanikuga nn megalinnades. Seetõttu ei ole meil senini täielikku arusaama maakera elustiku ja kliima vastasmõjude kohta ega konsensuslikku nägemust sellest, mida toob tulevik ja kuidas nende suurte väljakutsetega toime tulla.