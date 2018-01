Meritähe sugulane näeb ilma silmadeta

Madutähed on merepõhjas elavad loomakesed, kes suures osas sarnanevad oma lähedaste sugulaste meritähtedega. Nende skeletti katab õhuka nahakiht, mis on täis pikitud tundlike närve. Skeleti pinda katavad omakorda väikesed kristaljad terad, mis arvati, et on eelnevalt looma valgustundlikuse allikaks. Kuid madutähe närvid jooksevad terade ümber, mitte nende all. Senine teooria, et terad aitavad valgust närvidele koondada, ei pea paika.