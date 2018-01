Pesumaja põranda all pesitses jääaegne superkütt

Muistse karu luukere leiti seitsmekümnendatel kui ehitati tavalist elumaja Norra saarele Finnøy'le. Ehitajad tegid kaevaetöid maja keldris asuva pesuruumi torustiku jaoks ning leidsid hunniku saladuslike luid. Töölised kogusid kondid kokku ja asetasid need kohusetundlikult kasti ning sinna see asi jäigi. Kuus aastat hiljem avastas kasti geoloog Hanne Thomsen. Luude jälgi ajades jõudis Thomsen maja omanikeni, kes sõnul leidus keldris luid veelgi, tulgu aga arheoloogid ja kaevaku välja. Leiti mattunud jääkaru luud, mida ajahammas vaid vaevu purenud oli. Ajale vastu pidamise saladuseks oli karu säilmeid kattev viieteist sentimeetrine savikiht.

Jääaegseid jääkaruskelette on maailmas leitud vaid üheksa ning Finnøy karu on kõige täielikum neist. Pikki aastaid seisis hüüdnime Finn saanud eksponaat Stavangeri arheoloogiamuuseumi kohvikus, nüüd on ta tagasi viidud kütile väärilisele kohale näitusesaalis.