SUUR LUGU: Postimees esitleb - kolme teadusharu koostöös sündis uus pilt eestlaste kujunemisest

Eestlaste pärinemislugu on aegade jooksul korduvalt ümber kirjutatud, tihtipeale teaduslike teadmiste parenemise, teinekord aga ka parasjagu valitseva ideoloogia mõjul. Me teame, et erineme valdavalt indoeuroopa keeli kõnelevast Euroopast emakeele poolest, lisaks on geeniuuringud näidanud, et meie elukoodis on rohkem vanu ja väga vanu küttidelt-korilastelt pärinevaid geene kui ühelgi teisel nüüdisaegsel Euroopa rahval.